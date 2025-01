Quirinale, il 23 gennaio gli Azzurri della vela e del tennis da Sergio Mattarella

Leggi su Ilfaroonline.it

Roma, 152025 – Il prossimo 23il presidenteRepubblicariceverà i campioniFederazione ItalianaFederazione Italianae Padel, al.L’evento, che celebrerà i successi tricolori del 2024, prenderà il via alle ore 11. Il presidente Francesco Ettorre guiderà i protagonisti, mentre il presidente Angelo Binaghi lo farà quelli del. Saranno presenti anche il presidente del Coni Giovanni Malagò e il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi.Per la, saranno celebrati i successi olimpici e mondiali, insieme alla conquista dell’America’s Cup di Luna Rossa con le squadre femminile e i giovani. Per il, saranno celebrati i successi delle vittorieBillie Jean King Cup per le donne e la Coppa Davis per gli uomini.