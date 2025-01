Primavera Fiesolana 2025 | su il sipario con ‘Mistero buffo ‘ di Dario Fo

Leggi su Corrieretoscano.it

FIESOLE –: su ilcon‘ diFo.L’esplorazione interiore in musica di Roberto Cacciapaglia, lo scrittore-viaggiatore Paolo Rumiz con un reading musicale attraverso il Mediterraneo, Matthias Martelli nei panni diFo, le fasi della vita secondo Simona Molinari, il Moby Dick di Roberto Mercadini, l’Architerror Max Adiansi, l’inedita coppia Wilson & Carotone e i pasticceri rock Roberto Abbiati e Leonardo Capuano.Solo alcuni protagonisti della ‘‘, il festival che unisce musica, teatro, cinema e contaminazioni di arti, in programma dal 29 marzo al 16 aprile al Teatro di Fiesole, Firenze. Alla seconda edizione, ‘’ si propone come estensione fisica e temporale dell’Estate, il più antico festival all’aperto d’Italia, creando una prosecuzione nell’offerta culturale di Fiesole, tra i borghi più incantevoli e ricchi di storia della Toscana.