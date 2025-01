Liberoquotidiano.it - "La tregua c'è. O quasi": Israele pronto a liberare 250 tagliagole di Hamas per 5 soldatesse

Lac'è ma non si vede. Ovvero tutte le diplomazie coinvolte nella messa a punto di un cessate il fuoco fraa Gaza confermano che l'accordo è stato trovato. Lunedì pomeriggio era arrivato l'ok, informale, da parte del governo di Gerusalemme guidato da Benjamin Netanyahu. Martedì mattina era seguito il sì di, come confermato da mediatori qatarioti e da una fonte dello stesso gruppo terrorista gazawi. Eppure, lo scambio fra i detenuti palestinesi ine i civili israeliani sequestrati il 7 ottobre 2023 non si è ancora visto. E d'altronde lo stesso consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, ha ammeso che le «formule» riguardanti il rilascio dei detenuti palestinesi e il ritiro delle truppe israeliane da Gaza sono state di ostacolo nei colloqui degli ultimi mesi; solo la riduzione dei disaccordi su tali questioni ha portato le parti vicine a un accordo «e queste cose ora sono sulla carta».