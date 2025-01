Nonsolo.tv - La ragazza della palude, come finisce? Chi ha ucciso Chase Andrews (e perché)?

Leggi su Nonsolo.tv

Scopri il finale de La, il film tratto dal celebre romanzo che ha lasciato tutti a bocca aperta.Fin dalla sua uscita nell’estate del 2022, La(titolo originale – Where the Crawdads Sing, che sarebbe più correttamente tradottoDove Cantano le Aragoste) ha catturato l’attenzione degli spettatori grazie alla sua trama avvincente e ai colpi di scena inaspettati. Basato sull’amato romanzoscrittrice statunitense Delia Owens (uscito nel 2018 e diventato un caso letterario da 12 milioni di copie vendute) il film continua a sorprendere, con un finale che ha lasciato molti a interrogarsi. Ecco una spiegazione chiara del sorprendente epilogo (se non volete spoiler, per una volta è il caso che interrompiate la lettura qua – ricordando che su nonsolo.