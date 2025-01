Thesocialpost.it - Joe Bastianich: da maestro della cucina gourmet a Re del Fast Food?

Leggi su Thesocialpost.it

C’era una volta un giudice temutissimo di MasterChef, un uomo capace di demolire un aspirante chef con una sola smorfia e un “Cos’è questa roba?!”. Oggi, però, quel giudice ha appeso il grembiule daper indossare. la divisa di McDonald’s? Esatto, Joeè il volto dietro la linea di panini ‘My Selection’. E no, non è uno scherzo, anche se suona come una puntata speciale di Scherzi a Parte.Quando l’élite del gusto scende dal piedistalloDal 5 gennaio 2018, nei McDonald’s di tutta Italia, è possibile addentare le creazioni del gururaffinata. Gli hamburger ‘My Selection’ promettono di portare un tocco di altatra un Happy Meal e un McFlurry, combinando ingredienti italiani di qualità con l’immancabile stile a stelle e strisce.Ecco i protagonisti di questa rivoluzione gastronomica:My Selection Chicken: Petto di pollo italiano e provolone Valpadana Dop.