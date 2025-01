Ipoacusie neonatali, gli open day della Asl Roma 3

Leggi su Ilfaroonline.it

Ostia, 15 gennaio 2025- In Italia 3 bambini su 1.000 ogni anno nascono con un disturbo dell’udito permanente. In 1 caso su 4 la riduzione dell’udito è talmente grave che se non trattata pregiudicherebbe il normale sviluppo del linguaggio e dell’apprendimento.L’Unità operativa delle Patologie Otorinolaringoiatriche del cavo orale e cervico-facciale dell’Ospedale Grassi di Ostia si occupadiagnosi precoce delle, in conformità al programma di screening uditivo nazionale, ed è centro di riferimento regionale per il primo e secondo livello per la diagnosi dei bambini con sordità congenite, con circa 1.000 prestazioni all’anno.“Il primo controllo dell’udito va eseguito obbligatoriamente subito dopo la nascita e quindi prima che la mamma e il bimbo siano dimessi dal reparto di maternità.