Tuttivip.it - “Il Grande Fratello c’entra con la sua uscita”. Lorenzo si fa scappare cose scomode: le rivelazioni

L’eliminazione di Helena Prestes continua a far discutere all’interno della casa dele sui social network. A esprimere un’opinione netta èSpolverato, che ha analizzato l’della modella brasiliana, considerata una delle protagoniste di questa edizione. Per il concorrente, l’eliminazione di Helena sarebbe stata dettata da due fattori: i suoi comportamenti controversi e la necessità, da parte degli autori, di dare un messaggio chiaro al pubblico.Durante una conversazione con Tommaso, Shaila e Mariavittoria,ha dichiarato: “Io credo che se la casa prova a farti capire che devi metterti in discussione e non lo fai, in più si sommano atteggiamenti così forti, uno più uno ti porta a quella roba lì (l’esclusione dal gioco)”.Spolverato ha poi ribadito che il gesto estremo di Helena, ossia il lancio del bollitore contro Jessica, è stato il punto di non ritorno: “L’idraulico si è detto certo del fatto che Prestes sarebbe rimasta se non avesse lanciato il bollitore contro Jessica e gli altri gli hanno dato ragione”.