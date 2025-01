Ilveggente.it - Gratta e vinci, la vincita torna indietro: riapparsi 2 milioni

, i soldi sonocome per magia.Tutto è bene quel che finisce bene. E poco importa che siano occorsi quattro anni, perché l’essenziale è che giustizia sia stata fatta e che sia stata apposta la parola fine, finalmente, su un contenzioso legale che ha visto l’alba nel febbraio del 2021., lata(Instagram) – Ilveggente.itI fatti che narreremo da qui a breve si sono verificati a Garda, in proa di Verona, dove vivono le tre persone coinvolte in questa insolita ed intricatissima vicenda. Tutto ebbe inizio il giorno in cui un uomo, che a quel tempo aveva 43 anni, decise di recarsi in una tabaccheria del posto e di investire una manciata di euro nell’acquisto di un. A gioco terminato, una volta raschiata via la patina argentata che ricopriva tutti i simboli, aveva scoperto che quel tagliando era fortunatissimo e che, grazie ad esso, aveva appena vinto l’incredibile cifra di 2di euro.