Tvzap.it - “Grande Fratello”, la verità sul televoto e sull’eliminazione di Helena

News tv. “”, lasuldi– Nelle ore successive all’ultima diretta dele all’eliminazione diPrestes, è montata una polemica infinita a causa del. In molti hanno accusato la produzione di non essere stata corretta. Qualcuno ha chiesto a gran voce il rientro della modella brasiliana. Ora è stata finalmente fatta chiarezza grazie ad un articolo pubblicato dal sito «Fanpage». ( dopo le foto)Leggi anche: Boom di ascolti per “Il conte di Montecristo” su Rai 1, ma è polemica sui social: grave lacunaLeggi anche: Su Rai 1 “Il Conte di Montecristo”, il kolossal di Bille August: “La migliore storia di vendetta mai raccontata”“”, lasuldiPrestes Il verdetto deldel “GF” sembrerebbe aver fatto storcere il naso anche ai più appassionati: su “X” si è generata una grossa polemica e molti telespettatori accusano il programma di imprecisioni sulla comunicazione dei voti della serata.