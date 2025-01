Anteprima24.it - Gli eSports nei casinò: quando i videogiochi diventano spettacolo di scommesse

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 4 minutiNegli ultimi anni, glihanno registrato una crescita esponenziale, trasformandosi da semplice passatempo a fenomeno globale con milioni di appassionati. Questa evoluzione ha attirato l’attenzione dei, che hanno integrato glinelle loro offerte, creando un nuovo connubio tra gioco e. I bookmaker non AAMS hanno avuto un ruolo cruciale nell’espandere queste opportunità. L’ascesa degliGli, o sport elettronici, rappresentano competizioni professionali di. Titoli come League of Legends, Dota 2 e Counter-Strike: Global Offensive sono al centro di tornei internazionali con montepremi milionari. Ad esempio, The International 2024, il campionato mondiale di Dota 2, ha visto la partecipazione di squadre da tutto il mondo, con un montepremi che ha superato i 40 milioni di dollari.