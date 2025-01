Laspunta.it - Frosinone: l’amministrazione rende note le modalità di accesso alla stazione. Distribuito un opuscolo.

In distribuzione da mercoledì nel Comune die, in particolare, in tutta l’area dello scalo ferroviario per i pendolari, il materiale informativo realizzato dalcomunale con tutte le informazioni per garantire l’accessibilità ai servizi ferroviari e un’adeguata fluidità della circolazione veicolare a seguito dell’apertura del cantiere dellaferroviaria e l’interdizione al traffico di piazzale Kambo. Il VolantinodalcomunaleLe modifiche a viabilità e parcheggi dell’area saranno introdotte per fasi, in linea con l’andamento del cantiere riguardante i lavori di riqualificazione e rifunzionalizzazione del complesso delladicondotti da RFI. “A lavori conclusi, lo Scalo ferroviario sarà completamente accessibile, nel rispetto dei più elevati standard di sostenibilità ambientale.