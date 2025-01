Oasport.it - Djokovic esalta Fonseca: “È impressionante, sono un fan del suo gioco. Rivedo un po’ di me in lui”

Novaklascia per strada un altro set ma supera abbastanza agevolmente anche il secondo turno degli Australian Open 2025, primo Slam della nuova stagione. Il fuoriclasse serbo ha sconfitto il qualificato portoghese Jaime Faria per 6-1 6-7 6-3 6-2, raggiungendo così ai sedicesimi di finale l’ostico ceco n.26 del seeding Tomas Machac.Nole, nel corso della conferenza stampa post-partita, è stato interpellato a proposito della giovane stella emergente brasiliana Joao: “L’ho incontrato giusto cinque minuti prima di entrare in sala conferenze. Micongratulato con lui non soltanto per la vittoria di ieri e per l’ultimo set che ho visto, ma anche per tutto ciò che ha fatto negli ultimi 6-12 mesi. Ho seguito la sua ascesa, adoro come gioca i punti importanti. È coraggioso, è un giocatore a tutto campo e colpisce in maniera molto pulita“.