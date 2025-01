Ilfattoquotidiano.it - Compagnie assicurative in fuga dalla California per i rischi di maxi risarcimenti. E il mercato immobiliare potrebbe collassare

Dieci, quindici, venti, trenta ma forse sessanta. Non sono numeri del lotto ma le stime, sempre provvisorie, sempre approssimative, ma sempre in aumento, del costo (in miliardi di dollari) per gli assicuratori degli incendi che da giorni stanno devastando Los Angeles e dintorni. Non è il valore dei danni, la cui ultima valutazione, destinata anch’essa a salire, è di 250 miliardi ma quanto ledovranno restituire a chi è riuscito a sottoscrivere una polizza, in quello che si annuncia come uno degli eventi più costosi di sempre per il settore.Secondo l’agenzia di rating americana Standard & Poor’s il comparto è in grado di reggere l’impatto ma altri analisti sono un po’ meno ottimisti. Soprattutto lo sono molti dei cittadini di Los Angeles che hanno perso la casa nell’incendio, il timore che il boom di richieste dili rallenti e li limiti è concreto.