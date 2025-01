Romadailynews.it - Cina: termina struttura principale di seconda grande nave da crociera sviluppata nel Paese

Leggi su Romadailynews.it

Laoggi ha completato a Shanghai la costruzione delladella suadadi grandi dimensioninel. La costruzione delladella, la Adora Flora City, ha richiesto meno di nove mesi, oltre due mesi in meno rispetto alla prima, la Adora Magic City, e questa tempistica e’ in linea con i processi di produzione dei principali costruttori europei di navi dadi grandi dimensioni, secondo la Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Co, Ltd., costruttore dell’imbarcazione. La fase successiva si concentrera’ sulla decorazione degli interni, sull’installazione delle attrezzature e sulla messa in servizio dei sistemi. La portata lorda della Adora Flora City e’ di 141.900 tonnellate, 6.400 tonnellate in piu’ rispetto alla Adora Magic City.