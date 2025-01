Romadailynews.it - Cina: fondi di investimento privato raggiungono 19.910 mld yuan entro fine 2024

Il valore deicinesi diha raggiunto i 19.910 miliardi di(circa 2.770 miliardi di dollari) alladel, in calo rispetto ai 20.330 miliardi dialladi gennaio, hanno mostrato oggi i dati industriali. Il numero di gestori didisi e’ attestato a 20.289 adicembre, in calo rispetto ai 21.594 digennaio. Il numero didiregistrati e’ ammontato a 144.155, in calo rispetto ai 153.756 delladi gennaio dello scorso anno, secondo l’Asset Management Association of China. Fondata nel 2012, l’associazione e’ un’organizzazione di autoregolamentazione che rappresenta l’industria cinese deicomuni di. Nel 2023 laha presentato un regolamento sulla supervisione e l’amministrazione deidiprivati.