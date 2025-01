Ilfattoquotidiano.it - Bersani a La7: “Meloni? Più che fare la storia sta organizzando una falange di fedelissimi, qui l’incompetenza è micidiale”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Consiglierei a Giorgiadi stare cauta su Trump. Vedo che tutti i facenti opinione qui incoraggiano l’idea di questache può far da ponte fra l’Europa e gli Stati Uniti di Trump. Cerchiamo di prendere le misure ragazzi, perché questi sono ragionamenti da mosca cocchiera“. Così a Dimartedì (La7) Pier Luigisi pronuncia sul filo-trumpismo “eccessivo” mostrato dalla presidente del Consiglio Giorgianei confronti di Donald Trump, sul quale l’ex ministro aggiunge: “Nessuno sa cosa vorrà‘sto Trump, però io azzardo un’ipotesi che non mi pare infondata, lo si capisce già. Lui vorrà contenere la Cina, stressare l’occhio alla Russia e occupare l’Occidente, cioè metterlo a traino, che sia il Canada ma soprattutto gli Stati europei. E allora si sa cosa pensa? Io sono preoccupato del fatto che, intanto, si creano dei danni per cui poi rimettere il dentifricio nel tubetto è molto difficile“.