361magazine.com - Beatrice Luzzi attacca Helena sui social, il post che scatena le critiche

Leggi su 361magazine.com

L’opinionista hato la modella brasilianando l’ira del webha scritto unsu Instagram ed è stata travolta dalleper le sue parole controPrestes. L’opinionista ha scritto: “Il filosofo cinico basta a sé stesso. Non deve alcunché a nessuno.: “Io sono libera, faccio quello che mi pare, dico quello che mi pare. Scrivo prima di entrare e lo rivelo se serve, porto in tugurio chi voglio, urlo insulti sessisti, non passo il pane a chi non mi piace e se mi gira gli lancio dell’acqua, non considero amico chi mi protegge ma quando serve so chiedere scusa.lo vado avanti come un treno. lo voglio vincere.”.Leggi anche–>Maria Teresa Ruta comeback: quella volta che affrontò Stefania Orlando e ZorziIlè stato sommerso dalledai fan della modella brasiliana che si domandano come mai lasia così ostile nei confronti diessendo stata lei stessa nella casa da sola contro tutti e altri non riescono a comprendere come possa attuare lei invece di criticare gli atteggiamenti di Lorenzo Spolverato.