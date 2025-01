Lanazione.it - Barsotti sereno: "Siamo in linea con gli obiettivi"

La parola crisi non fa parte del vocabolario di Federico. Alla vigilia del derby di Montecatini numero quindici il tecnico della Fabo prova a scacciare i fantasmi della sconfitta di Caserta e carica i suoi in vista del secondo confronto diretto con i cugini in poco più di 50 giorni: "Il risultato di domenica ovviamente non ci piace ma la squadra ha disputato una buona gara nel complesso e questa partita capita proprio al momento giusto per coronare quella voglia di riscatto che i ragazzi hanno dentro – esordisce il condottiero degli Herons –. Non ci sarebbe dispiaciuto avere qualche punto in più ma il nostro percorso è perfettamente incon quelli che sono glistagionali: non sentiamo pressione, solo tanta voglia di misurarsi contro un avversario di grande spessore".