Ilrestodelcarlino.it - Alma, Comune in silenzio su Cogliandro. I Panthers: "Salviamo la nostra storia"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’imprenditore Carmeloè uscito allo scoperto proponendo alla città di salvare l’Juventus dal baratro in cui è precipitata, un appello che dovrebbe servire a formare una cordata capace di trattare la cessione con l’attuale presidente Salvatore Guida e soprattutto capace di ripianare i debiti non pagati da chi è ed era in precedenza al timone della società granata. Sull’operazione di Cogliando l’Amministrazione comunale, per il momento, ha scelto di adottare la linea del, con il sindaco Luca Serfilippi che ieri non ha ritenuto di commentare l’appello. D’altronde c’è già un Consorzio Fano Sport che si occupa di aiutare fattivamente lo sport fanese in generale e il calcio in particolare per cui sarà quest’ultimo a fare eventualmente le sue valutazioni sull’intervento pubblico lanciato da Cogliando.