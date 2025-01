Ilfattoquotidiano.it - Allarme in Enpam: se i medici di base diventano statali, la cassa previdenziale collassa

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Il futuro della salute passa dal cibo: con una quota di 14 milioni di euro del Fondo Pai, l’si candida a guidare la prossima rivoluzione alimentare”, così dieci anni fa sul suo sito istituzionale ladeiitaliani annunciava l’investimento. Forse ad anticipare possibili obiezioni circa la congruità e compatibilità dell’investimento con le finalità dell’, ecco pronto il link a un’intervista in cui Oscar Farinetti spiega il nesso fra salute/na e investimento: “L’alimentazione è la primana”, e giù luoghi comuni secondo il consueto schema comunicativo.entra nell’investimento sottoscrivendo quote del Fondo PAI (Parchi Agroalimentari Italiani) costituito dalla Prelios Sgr, società di gestione del risparmio immobiliare, per partecipare a Fico.