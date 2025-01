Isaechia.it - Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 14/01/25

Leggi su Isaechia.it

Che meraviglia commentare queste puntate divecchie di un mese, quando nel frattempo sappiamo già l’epilogo dei troni, le scelte, i nuovi tronisti, la fine delle storie Over, auto, case e fogli di giornale.E’ tipo come commentare la prima stagione di una serie quando già stai alla terza, tipo commentare la storia di Merdith e Derek sapendo già che lui schiatterà malamente, o guardare How i met your mother sapendo già chi è la mamma di quei due caspita di bambini.Ed è chiaro che col senno delle anticipazioni di ieri siamo tutti bravissimi a dire: “ma ooooovvio, si capiva tutto, ma certo, non si poteva sbagliare, ma daaaai, così palese“, però sono sicura che se ci fossimo potuti gustare le puntate fino all’ultimo, senza spoiler, ognuno avrebbe continuato a vedere cose diverse e ad avere idee diverse.