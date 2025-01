Puntomagazine.it - Umiliazioni e regole assurde: condannato un manager per maltrattamenti e stalking

Untorineseperdopo anni diimposte alla moglie.Un clima di terrore e umiliazione che durava da anni, segnato da imposizionie comportamenti aggressivi: è quello che una donna ha dovuto vivere al fianco di untorinese, che lo scorso 10 settembre è statoa tre anni di reclusione (poi sostituiti con la detenzione domiciliare) per, danneggiamento e accesso abusivo alla mail della ex moglie.Le motivazioni della sentenza, firmate dal giudice Milena Chiara Lombardo, rivelano un elenco dibizzarre imposte dall’uomo, che andavano dal divieto di stare in pigiama la domenica, considerato un segno di pigrizia, al divieto di bere zabaione o vin brulè, giudicati “atteggiamenti da vecchi“.