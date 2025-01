Tg24.sky.it - Uccide la madre con 15 coltellate a Messina, arrestato

Ha ucciso lacon 15ed è stato. La donna è Caterina Pappalardo, 62 anni, ed è stata colpita nella sua abitazione in via Cesare Battisti. L'omicidio sarebbe avvenuto durante una lite. Sul posto agenti della squadra mobile della Questura e i carabinieri del comando provinciale di. Sull'omicidio la Procura ha aperto un'inchiesta.Chi è l'omicidaL'è il figlio della vittima: Giosuè Fogliani, 26 anni, che avrebbe ammesso le proprie responsabilità alla polizia. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, al culmine di una lite in casa, avrebbe inseguito lae l'avrebbe prima stordita utilizzando dello spray al peperoncino e poi l'avrebbe colpita con almeno 15. Sul posto sono arrivati polizia e carabinieri allertati dai vicini di casa che si erano allarmati sentendo urlare la donna.