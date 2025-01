Ilrestodelcarlino.it - Tangherlini sugli scudi. Fioretto vincente a Parigi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bel fine settimana per la scherma marchigiana con Elena(nella foto la prima a sinistra). La fiorettista jesina, tesserata per il Centro Sportivo Esercito, ha infatti conquistato la seconda vittoria consecutiva in Coppa del Mondo assoluta nella prova a squadre con le compagne della Nazionale azzurra, cioè Arianna Errigo, Martina Favaretto e Anna Cristino. Dopo aver vinto a Busan, in Corea, il mese scorso, l’Italia si è ripetuta a Hong Kong dominando la competizione grazie anche al contributo della giovane jesina, che ha partecipato alla trionfale marcia verso il successo, conclusa con una nettissima, quanto inaspettata nelle proporzioni, vittoria in finale contro le campionesse olimpiche degli Stati Uniti, battute per 45-27.aveva partecipato pure alla gara individuale, dove era arrivata quattordicesima.