Ilgiorno.it - Rider a lezione di sicurezza. Ora i “fattorini“ in bicicletta fanno scuola guida con i vigili

Sfrecciano sulle nostre strade, anche col buio, anche sotto le intemperie, al caldo e al gelo per portarci pranzo e cena, pizze o pacchi. Sono i, perennemente a rischio sulle nostre strade iper-trafficate di farsi male o di commettere illeciti stradali. Specialmente ora che il Codice della Strada è appena cambiato e si è inasprito. Nasce da questa considerazione il primo corso di educazione stradale, in collaborazione con Just Eat, una delle principali piattaforme di gestione dei, in cui gli agenti della polizia locale di Monza agli ordini del comandante Giovanni Dongiovanni illustreranno i dispositivi del Nuovo Codice della Strada. La decisione è stata presa dalla Giunta con l’obiettivo di ridurre il rischio di incidenti sulle strade cittadine: iriceveranno dagli agenti della polizia locale nozioni e consigli in merito alle regole vigenti contenute nel Codice della Strada, oltre ad alcuni principi utili alla base di unasicura.