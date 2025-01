Unlimitednews.it - Quattro azzurri su 7 promossi agli Australian Open

MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Il bilancio, numeri alla mano, è positivo.italiani sui sette in campo oggi, avanzano, centrando la qualificazione al secondo turno. Del resto che uno si sarebbe perso per strada si sapeva e al massimo può esserci qualche rimpianto per le eliminazioni di Luca Nardi e Flavio Cobolli, il primo battuto in 5 set dal canadese Gabriel Diallo, il secondo dall’argentino Tomas Martin Etcheverry in. Il terzo a non passare l’ostacolo è Matteo Arnaldi, costretto ad arrendersi nel derby con Lorenzo Musetti che si è imposto per 3 set a 1 con il punteggio di 7-6 (4), 4-6, 7-6 (5), 6-3 in oltreore di batta. Al prossimo turno se la vedrà con il canadese Denis Shapovalov che ha battuto lo spagnolo Roberto Bautista Agut con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-4, 7-6(8).