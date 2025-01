Quotidiano.net - Professoressa arrestata per pedofilia a Castellammare: era stata aggredita dai genitori degli studenti

Napoli, 14 gennaio 2025 – Erapicchiata daidella scuola media ‘Catello Salvati’ didi Stabia (Napoli), ora èper. Svolta nel caso della40enne, già al centro di minacce e gravi accuse di maltrattamenti sugli. Dietro all’arresto, richiesto dalla procura di Torre Annunziata, ci sono i presunti reati di maltrattamenti, violenza sessuale, induzione al compimento di atti sessuali e corruzione di minorenne, tutti commessi sui suoi. La donna è ora in carcere. Dall’ottobre del 2023, laera solita appartarsi in una stanza con i ragazzini, mostrando loro materiale pornografico. L’aggressione all’insegnante aveva avuto luogo il 14 novembre, in orario scolastico, per mano di una trentina diaizzati da una serie di accuse che circolavano sui social, tra cui il post ‘L’urlo di una madre’, diventato virale.