Milenkovic al Nottingham Forest è diventato "Serbinator", il Telegraph: è il colpo dell'anno in Premier

Nikolaalil “”; il difensore ex Fiorentina serbo è uno degli uomini chiave del successo del club inglese, rivelazione dellaLeague finora.L’ex Fiorentinaè uno degli uomini chiave della cavalcata delIllo elogia:Probabilmente è l’affare, giocando un ruolo cruciale nella trasformazione delda possibile retrocessione a contendenti per il titolo. Il 27enne è stato una rivelazione nella sua prima stagione inLeague. Ha un’ottima lettura di gioco, è una minaccia per gli avversari quando si trova in area di rigore nei calci piazzati, ha già segnato due gol infatti. È un vincente: se perde una partita a ping pong o freccette, chiede ai compagni di rigiocare finché non vince.