Calciomercato.it - Manna vola a Barcellona: doppia pista per il post Kvaratskhelia con un ostacolo

Leggi su Calciomercato.it

Il direttore sportivo del Napoli in Spagna per trattare il sostituto del georgiano: due i nomi che potrebbero far gola agli azzurrial Paris Saint-Germain ormai ci siamo. La trattativa ha imboccato il rettilineo che potrebbe portare al traguardo e, salvo sorprese, il georgiano dovrebbe presto diventare un nuovo calciatore della compagine francese.per ilcon un(LaPresse) – Calciomercato.itUn addio pesante per la capolista di Serie A con Conte che si attende ora venga individuato il sostituto. Intanto il tecnico è pronto ad abbracciare Danilo, sempre più vicino alla risoluzione con la Juventus: accordo trovato con il club bianconero e soltanto qualche dettaglio da sistemare prima della fumata bianca. Il brasiliano sistemerà la difesa, ma servirà qualcosa anche in attacco e il nome che piace è quello di Garnacho.