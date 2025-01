Quotidiano.net - L’omicidio e gli abusi sessuali su una bimba di 7 anni: Gianni Cenni, la cattura nel Donbass e le condanne in Italia

Roma, 14 gennaio 2025 – Gi, il pizzaiolo napoletanoto dalle forze ucraine nel, dove stava combattendo per l’esercito russo, ha alle spalle due: la prima per omicidio, la seconda persu una bambina. Gi: “Costretto a combattere per la Russia” Ex guardia giurata, il 51enne sparito dall’è riapparso in uno scenario completamente diverso: in un video appare provato, con la barba lunga, e racconta di essere stato fermato dalle truppe di Kiev. “Mobilitato illegalmente dalle forze di Mosca”, dice, ossia obbligato a prendere le armi. “Non voglio combattere – racconta nelle immagini che circolano sui social – e voglio ritornare in”, malgrado la pena detentiva che lo attende. Le dueinL’uomo alcunifa si è trasferito in Russia, dopo essere stato condannato indue volte: la prima per omicidio, reato per il quale ha scontato la pena.