LIVE – Slalom femminile Flachau 2024 sci alpino | prima e seconda manche in DIRETTA

Latestualedellodi, gara valida per la Coppa del Mondo/2025 di sci. Primo night event anche al, dopo quello degli uomini della settimana scorsa a Madonna di Campiglio; sulla pista intitolata a Hermann Maier, nato e cresciuto proprio a, va in scena il tradizionalein notturna, anche se in questa edizione non ci saranno le dominatrici degli ultimi sei anni, ovvero Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova, che si sono spartite i successi con tre ciascuno, ma sono entrambe out per infortunio.Il ruolo di favorita spetta dunque a Zrinka Ljutic, che ha vinto gli ultimi due appuntamenti tra i pali stretti a cavallo trae 2025 tra Semmering e Kranjska Gora. Proveranno a mettere il bastone tra gli sci alla classe 2004 croata Camille Rast, Lara Colturi, Lena Duerr, Wendy Holdener e Anna Swenn Laon, queste ultime due sul podio della Podkoren.