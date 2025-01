Oasport.it - LIVE Nardi-Diallo 5-6, Australian Open 2025 in DIRETTA: fasi decisive di 1° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-6 Molto bene Luca.40-0 Risposta gettata via sulla seconda da.30-0 In progressione con il dritto, c’è anche stato un nastro favorevole.15-0 Molto benecoprendo la rete verso destra dopo l’attacco di dritto.5-6 A quindici.40-15 Con il dritto dopo il servizio al corpo il canadese.30-15 Gran risposta di rovescio anticipata di.30-0 Ace (3°).15-0 Esce in larghezza il rovescio in spinta diagonale di.5-5 Servizio vincente.40-0 Servizio slice e rovescio incrociato sulla riga!30-0 Ace (2°)!!15-0 Sbaglia un recupero che sembrava comodo.4-5 Bene in battuta anche.40-15 Doppio fallo (2°).40-0 Prima vincente al corpo.30-0 Serve&volley a segno di.15-0 Gara a chi tira più forte sulla diagonale destra, la vince