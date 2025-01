Lanazione.it - La protesta

Leggi su Lanazione.it

TERNI "Tariffe dell acqua eccessive per gli esercizi pubblici". Lo denuncia Confcommercio Terni, presieduta da Stefano Lupi, che chiede un incontro urgente al presidente del Servizio idrico, Carlo Orsini, al presidente Auri, Andrea Sisti, al presidente Anci Umbria, Federico Gori. "L’indagine del Centro studi Ircaf – afferma l’associazione – mostra l’estrema criticità, per quanto attiene la sostenibilità economica, dei costi del servizio idrico integrato nel nostro ambito territoriale da parte di famiglie e imprese. L’Umbria si colloca al secondo posto, dopo la Toscana, in termini di spesa più elevata: 509 euro di spesa annua media per famiglia nelle città umbre, contro un dato medio nazionale di 392 euro. Nel periodo 2011-2024 la spesa media per famiglia ha registrato un incremento percentuale del 100%, pari a 255 euro annui in valore assoluto".