Unlimitednews.it - In edicola “Prima” con allegato il Grande Libro dell’Informazione 2024-2025

MILANO (ITALPRESS) – “Spero che quando questo numero disarà nelle mani dei nostri lettori Cecilia Sala sarà stata liberata dalla prigione iraniana dove è rinchiusa dal 19 dicembre”.Inizia così l’editoriale che introduce il nuovo numero diComunicazione in. L’8 gennaio è arrivata la notizia della liberazione della giornalista, sei giornidell’arrivo indel mensile, in cui Cecilia Sala viene portata come esempio che, malgrado tutte le previsioni catastrofiche sulla fine, il giornalismo è vivo.Considerazioni che trovano riscontro nello speciale Ilstampa e online,a questo numero di, più di 300 pagine dedicate al racconto delle storie delle testate d’informazione, dai grandi quotidiani ai periodici e ai siti online (un totale di 271 testate, di cui 125 quotidiani, 47 settimanali e 99 mensili, 120 editori e 64 concessionarie di pubblicità, i profili professionali di tutte le direttrici e i direttori).