Iltempo.it - Decisione drastica sul corpo di Sinwar: che succede all'accordo su Gaza

Untra Israele e Hamas potrebbe essere annunciato oggi se non ci saranno sorprese dell'ultimo minuto. A rivelarlo è il Jerusalem Post, che cita fonti informate sugli sviluppi mentre ancora oggi sono in programma incontri in Qatar per concludere l'intesa. Nel frattempo Haaretz ha reso noto che Israele si rifiuta di consegnare ildel leader di Hamas Yahyase verrà raggiunto un, dato per imminente da tutte le parti in causa, di tregua e di liberazione degli ostaggi. I funzionari di Gerusalemme hanno rifiutato di commentare la possibilità che Israele conceda l'immunità all'attuale leadership di Hamas come parte dell'o la possibilità che importanti figure di Hamas possano essere esiliate in un paese terzo. Israele ha continuato a chiedere la fine del governo di Hamas sucome condizione per la cessazione delle ostilità nella Striscia di