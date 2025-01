Lettera43.it - Crede di avere una relazione con Brad Pitt: donna francese truffata per 830 mila euro

Leggi su Lettera43.it

Unadi 53 anni, identificata con il nome fittizio Anne, ha sporto denuncia sostenendo di essere stata ingannata da un uomo che, per un anno e mezzo, si è fintosui social media. Si tratta di una truffa nota come romance scam, letteralmente truffa romantica, ossia un inganno mediante il quale una persona si spaccia per un’altra intrattenendo unaplatonica con la vittima, generalmente sui social, facendo leva sui suoi sentimenti per estorcere denaro. La notizia giunta dalla Francia non è isolata: in Spagna, a settembre, due donne hanno lamentato la stessa truffa da parte di cinque uomini – poi arrestati – che si spacciavano per il divo di HollywoodFrancia, derubata da un uomo che si finge: cos’è successoA riportare la notizia è l’emittente Bfm Tv, cui la 53enneha raccontato tutte le fasi della sua storia.