Ilgiorno.it - Corte d’Appello. Il primo giorno di Di Rosa

Immissione nelle funzioni ieri per Giovanna Di(nella foto), nuova presidente delladi Brescia, proveniente dalla guida del Tribunale di sorveglianza di Milano. A darle il benvenuto, i vertici della giustizia. A cominciare dal presidente vicario della, Antonio Matano, che le ha presentato gli uffici, i quali "nonostante le croniche carenze di organico (-17% nel distretto in generale, e -40% tra gli amministrativi, ndr) e le criticità delle carcerari sono solidi, hanno raggiunto molti obiettivi del Pnrr e lavorano bene". Per dirla con il pg Guido Rispoli, "una realtà caratterizzata da rapporti eccellenti, in cui ognuno è consapevole che la complementarietà è necessaria". A presentare Disono stati il presidente delladi Milano, Giuseppe Ondei, e Luisa Mazzola, del Csm.