Ilrestodelcarlino.it - Città 30, la rivoluzione mancata: limite ignorato, pochi dati. Un anno passato invano

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 14 gennaio 2025 – Più che ‘30’, c’è chi l’ha già ribattezzata ‘fantasma’. A Bologna i controlli si vedono raramente (quasi mai) e i cantieri per le strade himposto un Andamento lento alla Tullio De Piscopo che ha raddoppiato i tempi di percorrenza e dimezzato i chilometri sul tachimetro. Ma qual è il bilancio del provvedimento comunale più discusso del 2024, che ha esteso ildei 30 orari all’80% delle strade, a distanza di undall’entrata in vigore? Un bilancio fantasma perché i, in realtà, sono rimasti indietro e un aggiornamento puntuale ancora non c’è stato. PUNTO STAMPA SULLA CITTA 30 CON LEPORE E LA ORIOLI Le multe, innanzitutto: ad oggi il Comune non ha ancora diffuso un rendiconto al riguardo. Gli ultimi numeri risalgono al (lontano) 18 luglio del 2024, cioè sei mesi dopo l’inizio delle sanzioni: 122 giornate di controlli con pattuglie sulle strade, 11.