Oasport.it - Basket, la Virtus Bologna va a casa dello Zalgiris di Trinchieri in Eurolega. Obiettivo diventare una mina vagante

Leggi su Oasport.it

Continua la scalata dellaSegafredoin. La cura Ivanovic sta funzionando con quattro vittorie nelle ultime sei partite, l’ultima contro il Baskonia sottolineata da un arbitraggio discutibile; le Vu nere rimangono terzultime ma hanno l’diunaper la seconda parte della stagione continentale. Per ora si pensa partita per partita, andando inKaunas di coach Andrea. I lituani avevano iniziato al meglio la propria stagione, stazionando nelle posizioni più alte di classifica, ma le ultime quattro sconfitte in fila l’hanno fatta retrocedere addirittura al di fuori della zona play in, nonostante il record sia del 50%. Stanno influendo anche i numerosi infortuni; nell’ultima di campionato, vinta a fatica con il Nevezis, erano fuori Sylvain Francisco, Deividas Sirvydis, Lonnie Walker e l’ex di turno Bryant Dunston.