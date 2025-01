Noinotizie.it - Bari, 63enne ucciso con decine di coltellate: fermato 42enne a Bitritto È accusato dell'omicidio. Arresto operato dai carabinieri

Di seguito un comunicato diffuso dai:Ia Compagnia diSan Paolo, a(BA), hanno appena dato esecuzione al decreto di fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procuraa Repubblica dinei confronti di R.A.,con precedenti per reati contro il patrimonio e maltrattamenti in famiglia, ritenuto il presunto autoredi DOGNA Francesco, avvenuto a“Santo Spirito” lo scorso 7 gennaio.All’esito di serrate di indagini condotte dai militari’Arma, coordinate personalmente dal Pubblico Ministeroa Procuraa Repubblica di, Dott.ssa Carla Spagnuolo, svolte anche tramite attività tecniche nonché la visione di numerose telecamere di videosorveglianza pubbliche e private presenti nella zona, sono stati acquisiti gravi indizi di colpevolezza sul conto’uomo in ordine all’, motivo per il quale è statoimpedendogli di poter fuggire dal territorio nazionale.