Oasport.it - Australian Open, Holger Rune vince la battaglia contro Zhang e si guadagna il secondo turno contro Berrettini

Sarà unda brividi agliaffronterà Matteo. Se il tennista romano è venuto fuori alla grande dopo un inizio non sempliceCameron Norrie, le cose sono state ancora più difficili per il daneseZhizhen. In uno probabilmente dei match più belli del torneo fino a questo momento, il numero 13 del mondo riesce a spuntarla dopo oltre tre ore di gioco con il punteggio di 4-6 6-3 6-4 3-6 6-4.Una vera e propria lotta che il giocatore cinese ha approcciato meglio inizialmente con il primo break che è arrivato già nel terzo gioco del match ed è bastato al giocatore asiatico per conquistare il primo parziale con il punteggio di 6-4. Non si è fatta attendere la reazione da parte dinelset che, dopo essere stato completamente in difficoltà in risposta nel primo set, si è subito procurato tre palle break nelgioco e poi si è preso il break nel quarto gioco per prendersi il vantaggio decisivo e mettere tutto in parità.