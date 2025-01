Lanazione.it - Vicopisano: aperte le iscrizioni per esporre a Vicopisano Castello in Fiore

13 gennaio 2024- Nel cuore dell'inverno, grazie alla 13a edizione diin, in programma per il 17 e il 18 maggio 2025, l'Amministrazione Comunale diinizia già a pensare alla primavera! Sono, infatti,leonline, sul sito del Comune, a questo link: www.comune..pi.it/Servizi/Manifestazione--in--2025 per la partecipatissima fiera florovivaistica, che ogni anno trasforma il centro storico del borgo fortificato da Brunelleschi, che si fregia della Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, in un giardino a cielo aperto, arricchita da numerosi eventi e iniziative, per tutti i gusti, le attese, i desideri e le età. Tutto ciò che è bello, profumato, colorato, buono e green brilla anei giorni diIn