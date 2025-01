Isaechia.it - Uomini e Donne, Raul Dumitras commenta la scelta di Martina De Ioannon: “Spero solo che…”

Leggi su Isaechia.it

Poco fa è stata registrata ladiDe a, la quale tra Gianmarco Steri e Ciro Solimeno ha deciso di preferire quest’ultimo, uscendo con lui dal programma (QUI per leggere le anticipazioni).Anche Gianmarco, però, non è uscito dal programma a mani vuote: al corteggiatore romano, infatti, è stato offerto il trono e la possibilità di rimanere in trasmissione per trovare la propria anima gemella. Una opportunità che Steri ha accolto con gioia, così come le sue numerose fan, che si auguravano di rivederlo sul trono qualoradecidesse di scegliere Ciro (QUI per leggere l’annuncio).La notizia delladiha fatto rapidamente io giro del web e arla, tra i tanti, è stato anche, suo ex fidanzato con cui aveva preso parte alla penultima edizione di Temptation Island.