Sinner vince ma esplode il caso doping | l’attacco è durissimo

Duro attacco nei confronti del numero uno al mondo Jannik. Dopo la vittoria arrivano ancora dure accuse. Ottimo debutto di Jannikagli Australian Open. Il numero uno al mondo – campione in carica a Melbourne – ha regolato il cileno Nicolas Jarry, numero 34 al mondo, in tre set con il risultato di 7-6;7-6;6-1. Due set lottati e il terzo dominato con il tennista azzurro che ha regolato un avversario non semplice, specialmente per il primo avversario ufficiale della stagione.mail(Lapresse) TvPlayUna bella prestazione condita però da un botta e risposta,deve fare i conti con le accuse sule – nonostante le vittorie – sono sempre di più i tennisti ad attaccare l’azzurro. Se ormai di tennisti come Kyrgios e Shapovalov lo sappiamo tutti non possiamo dire lo stesso per un altro tennista che ha attaccato duramente l’azzurro nelle ultime ore.