Fanpage.it - Nicolas Jarry guarda Sinner e soffre: “L’ATP ci ha trattato in modo diverso e non riesco a superarlo”

Leggi su Fanpage.it

era stato trovato positivo al doping nel 2019 ed era stato sospeso per un anno prima di essere assolto. Il cileno si lamenta per la differenza di trattamento che l'ATP ha avuto per