José Villalonga – Il Primo Condottiero

Quando si deve scrivere di grandi squadre, si entra in mondi a parte, isole nell’oceano, ognuna con la propria storia, il proprio passato e il proprio futuro.Vale per tutte, e tutte rappresentano mondi separati accomunati dalla galassia che condividono, denominata calcio, dove ognuna conduce lotte strenue per imporsi sulle altre, in maniera incruenta, ma con identico obiettivo.Come nelle grandi saghe storiche o nei distopici mondi fantascientifici, sono gli uomini, poi, a decidere i loro destini e i mondi che abitano.Nel calcio sono grandi o piccole figure del passato ad aver creato l’impulso primigenio che poi è cresciuto nel tempo fino a diventare Storia, se non Mito o Leggenda.Tutto questo, calcisticamente parlando, in Europa ha un nome ben preciso: Real Madrid.La squadra spagnola è il riferimento indiscusso non solo nel Vecchio Continente, ma anche nel mondo, un prestigio costruito e accresciuto negli anni vincendo in serie il torneo che più di tutti identifica la regina del calcio, la Coppa dei Campioni.