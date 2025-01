Ilrestodelcarlino.it - Incidente, investita da un’auto a Fogliano: 17enne grave

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Reggio Emilia, 13 gennaio 2025 – E’ stata portata al pronto soccorso in gravi condizioni una ragazza di 17 anni, che questa mattina ha subito un. Alle 6.55 in via Fermi, all’altezza della fermata dell’autobus e delle strisce pedonali, la giovane è statada. Allertati i soccorsi, è intervenuta l’ambulanza che ha portato d’urgenza laall’arcispedale Santa Maria Nuova. Sul posto anche la polizia locale per i rilievi. Proseguono gli accertamenti sull’esatta dinamica dell’