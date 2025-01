Ilrestodelcarlino.it - Il mattone in netta crescita. Cassa integrazione a -1%: "Lavori monitorati e sicuri"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un poker d’anni dove il settore edilizio reggiano ha segnato unache va oltre gli effetti del Superbonus: è questo, in estrema sintesi, il riassunto del report di Giulio Nota, segretario della Feneal-Uil. A dimostrarlo è anche "l’aumento della massa salariale versata inedile, che quest’anno ha chiuso in attivo – si legge nella nota –. Tutto ciò in controtendenza con gli altri settori e questo è sicuramente un elemento positivo per la provincia. Confrontando il periodo dal 2021 al 2024, i dati evidenziano una solidadel comparto, al di là degli effetti straordinari legati al Superbonus 110%, ormai superati". Il testo analizza poi l’impatto dellam, che è "quasi nullo". "Le difficoltà legate alla stagionalità, come il maltempo che può causare rallentamenti nei, non influiscono significativamente sui numeri, con una percentuale di utilizzo dellasotto l’1%".