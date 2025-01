Ilfattoquotidiano.it - Il Giubileo spiegato ai bambini: una guida completa in 5 libri per un viaggio alla scoperta della città di Roma

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Cos’è il? Che significato ha per i? È vero che lo ha inventato San Francesco? Tante sono le domande che ci poniamo in questo anno particolare: l’anno del, un anno ricco di riflessioni e azioni che inducono grandi e piccini ad un senso di collettività e comunità.“In. Ilai”, di Paolo Curtaz (con intervista all’autore)Il libro, scritto da Paolo Curtaz, è un valido strumento per spiegare l’esperienza delai, unaattraverso i suoi simboli e i suoi significati, indispensabile per gli operatori del settore: parroci, catechisti, animatori d’oratori, e non solo anche genitori e insegnanti. L’obiettivo di questo importante evento ecclesiastico è quello di far riflettere ognuno di noi sull’importanza di amare e coinvolgere iin questo rivoluzionario cammino di fede che Papa Francesco induce a praticare.