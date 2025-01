Movieplayer.it - I delitti del BarLume 12, la recensione: abitanti di Pineta sull'orlo di una crisi di nervi

Torna la serie firmata da Roan Johnson: Filippo Timi, Stefano Fresi, Enrica Guidi e Lucia Mascino protagonisti di tre nuovi episodi, in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW, in onda dal 13 gennaio 2025 per tre lunedì alle 21.15. Ritorno acon tre nuovi casi da risolvere e misteri da chiarire nella solare provincia toscana. Idelcelebra il traguardo della dodicesima stagione e rinverdisce un successo che non accenna a diminuire con tre nuovi episodi diretti da Roan Johnson e Milena Cocozza. Non è un paese per bimbi, Gatte da pelare e Sasso carta forbici, questi i titoli dei tre nuovi film gialli, in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW dal 13 gennaio 2025 per tre lunedì. Un'occasione per ritrovare i personaggi che ormai tutti conoscono e amano: Viviani, Beppe, la .